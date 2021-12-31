替新生兒取名是門學問，通常名字都蘊含著父母的期望。搜狐號《跳跳媽媽談教育》分享，有一位秦姓男學生名為「丶」，乍看之下令人誤以為是標點符號中的頓號，不少人叫不出名字，就連老師也不知如何發音，因此在課堂點名時，總是會跳過他，貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，事實上「丶」的發音為「ㄓㄨˇ」。

《跳跳媽媽談教育》近日發文表示，大陸浙江省有一名叫「秦丶」的學生，因名字太特別在網路爆紅，他的名字只有單一個字「丶」，乍看之下讓不少人以為是標點符號中的頓號，讓人不知如何發音，就連在課堂中老師點名也常常會跳過他。

《跳跳媽媽談教育》指出，「丶」字的發音因同「主」，字義為古人讀書時斷句的符號。雖然取名用字特別，但《跳跳媽媽談教育》認為，該名學生長期以來點名都被老師跳過，恐會認為自己不被受重視，導致影響學習，因此建議家長為孩子取名字時，要多加考量，除了諧音之外，也要注意生僻字，否則用特殊字為孩子命名，可能帶給孩子其他不必要的麻煩。

貼文曝光後，不少網友也驚訝，「這也能算一個字嗎？」、「第一次看到」、「我今天才知道有這個字」、「這個字太特別了」、「長知識了」。