國民黨籍備役少將于北辰今在臉書發聲明，表示正式退出國民黨，對此，藍營新北市議員葉元之直言，自己不意外，人各有志，尊重于北辰決定；而政論節目主持人邱明玉則指出，自己有聽到于北辰有要選桃園市議員，未來可能以無黨籍身分參選。

于北辰今（31日）在臉書發文表示，已經正式聲明退黨了，2022走自己的路，做自己正確的判斷；對於退黨的原因，于感嘆，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮他最後一根稻草是，「當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人」。

于北辰今在臉書發聲明表示正式退出國民黨。（圖片摘自于北辰在桃園臉書）

針對于北辰今聲明退出國民黨，葉元之今在網路節目「POP搶先爆」上表示，不意外，觀察于北辰最近的發言，其實可以感覺的出來，人各有志，那就尊重，不好評論。

同台的邱明玉直言，自己有聽到于北辰有要選桃園市議員，未來可能以無黨籍身分參選，如果于北辰不退黨，將來也可能因為路線和國民黨不同，恐面臨遭開除的命運，所以于就退黨。

對此，葉元之回應，每個人的動作都有每個人的盤算，觀察最近于最近的發言，好像「國民黨已經配不上他了」，葉稱，希望于有更好的發展。