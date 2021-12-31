大陸澎湃新聞12月31日報導，距離北京冬奧會開幕還有30多天，本屆冬奧定點醫療保障機構、北京大學第三醫院（北醫三院）在北京舉行醫療保障人員出征儀式指出，本屆冬奧會首次在奧運村設置綜合診所，不僅可以為運動員提供運動損傷的醫療保障，還配備了專門的防疫小組以及疫情防控專家指導防疫工作。

澎湃新聞報導，延慶冬奧村綜合診所醫療官、北醫三院運動醫學科主任醫師胡躍林說，在延慶賽區將會有冬奧會裡面速度最快的幾個專案比如高山滑雪、雪橇雪車等，這些項目的運動員損傷相對比較多，延慶冬奧村綜合診所主要負責運動員延遲性損傷，還設置有24小時服務的急診。

胡躍林稱，他帶領了一支由北醫三院、同仁醫院、老年醫院、康復醫院、口腔醫院等9家醫院共200人組成的醫療服務團隊在延慶冬奧村綜合診所參與賽時醫療保障。這家診所設置了18個科室，除了畫分細緻的內、外科室外，診所還特別設置了心理諮詢診室等。

胡躍林表示，目前診所一切就緒，隨時可以開診。已有1200名運動員入住了延慶冬奧村，診所已經做了充分準備也經過了全流程全要素的壓力測試，接下來就是等待志工進入後對一些細節的專項培訓。

胡躍林多次參與奧運會保障醫療，對於此次出征冬奧會醫療保障工作他有著與此前不同的體會。

澎湃新聞報導，胡躍林指，這次冬奧會與2008年奧運會最大的不同，就是新冠疫情影響。冬奧會本來是一個運動員和喜歡運動的人的一次聚會，但因為疫情的影響現在限制了人員流動，比如醫務人員只能在診所和駐地兩點一線。

疫情防控無疑是本次醫療保障的重中之重。胡躍林表示，延慶冬奧村綜合診所此次專門設置10個人的防疫小組，多人都是在去年參加過湖北武漢抗疫支持醫生和護士，診所還專門配備了一個防疫專家隨時連線可以指導防疫工作。

在診所的硬體設置上，延慶冬奧村的綜合診所分成了清潔區、核心區、緩衝區三個區域。同時還設置了專門的隔離室，這個隔離室有另外的一個通道可以直接通往戶外，可以保證隔離人員和其他就診人員的路線不交叉。

為了做好北京冬奧會醫療保障服務，北醫三院崇禮院區，由一所鮮少開展大型外科手術的縣級二甲醫院升級成為國家運動創傷區域醫療中心；北醫三院延慶醫院從一個縣級二甲醫院蛻變為綜合三級公立醫院。

澎湃新聞報導、北醫三院延慶醫院執行院長、北醫三院骨科創傷專家周方表示，在北醫三院延慶醫院有一棟獨立的大樓作為冬奧專區，包括運動員隨隊服務人員以及中國冬奧相關保障人員只要有了傷病，都到冬奧專區就診。而且這個區域和普通的老百姓就診區域完全分開。

這個一站式服務閉環式管理專區，還配有負壓手術室、發熱門診、CT方艙。

周方表示，國外運動員可能帶來的新冠疫情傳播風險，醫院的人員和設備方面已經做好了充足的應對準備。

據周方介紹，在此前的冬奧會測試賽中，北醫三院延慶醫院接收了70多位病人，還給一位多發性創傷的外籍的運動員成功開展了骨折固定的手術。

「盡管這個病人核酸是陰性，但是我們在治療過程中還是按照新冠病人的防控標準進行了手術，手術在負壓手術室進行，醫務人員穿著正壓防護服進行手術，一邊實戰一邊演練，為冬奧會的安全舉行做好了準備。」周方表示，在冬奧會之後，這棟冬奧專區保障中心大樓將會作為北醫三院延慶醫院的急診大樓服務於更多延慶老百姓。