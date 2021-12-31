為了讓全國82萬名軍公教人員好過年，行政院已正式發函給全國各機關，軍公教年終獎金將於明年1月22日入帳，屆時軍公教將可領到1.5個月年終獎金，另外還有考績獎金，由於絕大多數軍公教考績為甲等，將可在農曆春節前領到1個月考績獎金，亦即全國多數軍公教在農曆過年前總計可到2.5個月的相關獎金。

根據行政院發函給各機關的《110年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項說明》，年終獎金於春節前10日一次發給，等於是明年1月22日。軍職人員部分，由國防部世實際需要另訂發給日期，據悉，原則上會跟公教人員同時間入帳。

據掌握，軍公教人員將可以領到1.5個月年終獎金，考績獎金另計，假設以考績甲等計算，年終獎金1個月，即可領到2.5個月的相關獎金。若考績乙等者，考績獎金只有0.5個月，加上年終獎金，總計可領到2個月的獎金；丙等者，留原俸級；丁等者，予以免職。

至於軍公教明年調薪4％部分，因中央政府總預算仍在立法院審議，確定無法在明年元旦如期調薪，預計將採用追訴的方式，待立法院完成總預算三讀通過後，於明年2月補發。