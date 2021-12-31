高雄某國小陳姓和馮姓男童上自然實驗課玩黏土、彈珠時起爭執，陳童徒手攻擊馮童頭部，害他頭部撞擊、咬破嘴唇受傷，馮童家長氣得提告求償8萬5千元，陳童家長辯稱孩子有亞斯伯格症和情緒障礙才暴怒。高雄地院認定，陳童父母無法證明孩子動手當時無識別能力，判陳童和爸媽連帶賠償1萬元，可上訴。

判決指出，2019年5月就讀前鎮區某國小的馮童，上自然課時把陳童做實驗的黏土及彈珠丟到水缸中，陳童向老師告狀，老師還把馮童叫去，要他向陳童道歉。但陳童事後依然氣不過，竟無預警徒手毆打馮童頭部，害馮童頭部遭撞擊、咬到嘴唇受傷。

事發後校方立刻將馮童送往保健室急救，同時啟動輔導機制。馮童回家後立刻被爸媽發現傷口，追問之下才得知兒子疑似長期被霸凌，氣得向陳童及家長提告求償醫藥費及精神撫慰金8萬5000元。

陳童爸媽辯稱，對陳童的教育較嚴格，導致陳童壓力大，雖然外觀與常人無異，但陳童患有注意力不足過動症，混合型、持續性情緒障礙症，動手失控是因為馮童先破壞陳童的實驗器材，陳童亞斯伯格症及情緒障礙病症才爆發，事後已帶陳童看醫生吃藥，也請陳童向馮童道歉。

馮童家長則說，陳童在校多次霸凌同學，他們的兒子也疑似長期被霸凌，直到2019年9月仍有畏懼、焦慮的適應障礙症及睡眠障礙等問題。

法官認為，陳童確實有故意不法侵害馮童的身體權，導致馮童精神受有痛苦，依法可請求精神撫慰金。陳童爸媽雖然拿出注意力不足、過動症之過動、情緒障礙等診斷書，但都是事發後才就診，無法證明當時陳童當時的精神狀況已達無識別能力的程度，家長也須負連帶責任，最後判陳童和爸媽應連帶賠償1萬元，可上訴。