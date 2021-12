香港歌手何韻詩日前驚爆遭港警逮捕,原來是她擔任前董事的《立場新聞》遭控涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪,包含她的6位高層也都一併被拘捕,而何韻詩昨(30日)深夜報平安,強調開唱計畫仍照常舉行,稍早她更貼出一張自己步出警署的照片,隔著牆正有一名男子在等她,何韻詩感動寫下:「好愛他」,而這名男子身分正是歌手黃耀明。

何韻詩近年常參與社會運動並為其發聲,2019年她來台參與公民團體遊行,受訪時遭一名蒙面男子潑紅漆,警方現場逮捕兩名現行犯,去年6月台北地檢署依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌,起訴胡男等11人

黃耀明和何韻詩是多年老友。(圖/中時資料照片)

本月29日凌晨,何韻詩驚傳因「串謀發布及複製煽動刊物罪」遭逮捕,總計6位《立場新聞》高層及前高層都因此事被拘捕,其中鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》30日遭起訴各一項「串謀發布煽動刊物」罪,何韻詩、周達智、吳靄儀、方敏生則陸續被准保釋。何韻詩昨晚回到家後便再度發文報平安,她透露想起了梅豔芳,「這兩天在獨自等待間,時刻都想起今天是每年最特別的日子,也有靠哼著妳的歌(和明仔的歌)穩定自己的心。唱著唱著,好像有你們陪伴在旁,就不感到孤單了。」

今凌晨,何韻詩又分享一張照片,圖中她手插在後方,戴著口罩離開警署,站在樓梯下方的她,欄杆圍牆後方有名戴著口罩的男子靠著牆,似乎已經等待何韻詩許久,令她感動寫下:「I love this man so much.」並標註黃耀明帳號,12小時過去目前已有5.6萬人按讚,網友留言:「We love you both so much」、「非常愛這張,稍早已流傳在各群組的彼此守護經典之攝」、「明哥真的好好。兩個要平安」。