香港歌手何韻詩日前驚爆遭港警逮捕，原來是她擔任前董事的《立場新聞》遭控涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，包含她的6位高層也都一併被拘捕，而何韻詩昨(30日)深夜報平安，強調開唱計畫仍照常舉行，稍早她更貼出一張自己步出警署的照片，隔著牆正有一名男子在等她，何韻詩感動寫下：「好愛他」，而這名男子身分正是歌手黃耀明。

何韻詩近年常參與社會運動並為其發聲，2019年她來台參與公民團體遊行，受訪時遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕兩名現行犯，去年6月台北地檢署依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌，起訴胡男等11人

黃耀明和何韻詩是多年老友。（圖／中時資料照片）

本月29日凌晨，何韻詩驚傳因「串謀發布及複製煽動刊物罪」遭逮捕，總計6位《立場新聞》高層及前高層都因此事被拘捕，其中鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》30日遭起訴各一項「串謀發布煽動刊物」罪，何韻詩、周達智、吳靄儀、方敏生則陸續被准保釋。何韻詩昨晚回到家後便再度發文報平安，她透露想起了梅豔芳，「這兩天在獨自等待間，時刻都想起今天是每年最特別的日子，也有靠哼著妳的歌（和明仔的歌）穩定自己的心。唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了。」

今凌晨，何韻詩又分享一張照片，圖中她手插在後方，戴著口罩離開警署，站在樓梯下方的她，欄杆圍牆後方有名戴著口罩的男子靠著牆，似乎已經等待何韻詩許久，令她感動寫下：「I love this man so much.」並標註黃耀明帳號，12小時過去目前已有5.6萬人按讚，網友留言：「We love you both so much」、「非常愛這張，稍早已流傳在各群組的彼此守護經典之攝」、「明哥真的好好。兩個要平安」。