網紅「千千」影片所造訪的新竹陸軍裝甲第542旅伙食照。（圖／國防部提供）

網紅「千千」影片所造訪的新竹陸軍裝甲第542旅伙食照。（圖／國防部提供）

網紅「千千」赴新竹陸軍裝甲第542旅，開箱國軍弟兄們午餐，現場環境與菜色皆讓千千大驚，直呼「還缺志願役嗎？我好像可以加入一下喔！」此事卻慘遭網友狠酸，認為事實與影片必有出入、不信國軍吃這麼好。國防部則提供多張圖片指出，目前國軍餐點確實都很不錯，且採用自助式、彈性很大。

網紅節目「千千進食中」30日刊出影片，千千前往新竹參訪陸軍裝甲第542旅，帶觀眾了解國軍用餐情形，卻被現場寬敞開放的餐廳及豐盛的菜色嚇到，坦言與過去在軍教片看到的印象很不同；現行用餐模式不僅如飯店Buffet，還有鐵板燒區專門做鐵板燒料理、自助式的烤麵包、生菜沙拉區、現做甜點紅豆餅，就連冰沙機跟飲料也都一應俱全。

網紅「千千」影片所造訪的新竹陸軍裝甲第542旅伙食照。（圖／國防部提供）

網紅「千千」影片所造訪的新竹陸軍裝甲第542旅伙食照。（圖／國防部提供）

此影片播出後迴響熱烈，卻被PTT網友狠酸，認為實際情形應與鏡頭呈現不符、知道有人要來拍才把最好的一面擺出來等。據知情人士表示，千千影片所造訪的是新竹陸軍裝甲第542旅，每餐都規定要有沙拉、甜點、涼麵、關東煮等18道菜，故影片中「buffet吃到飽」級的伙食是真實存在的，與網友所想像不同。

國防部昨指，目前國軍伙食確實很不錯，以憲兵為例，單位內採三餐自助式，早餐有5至8道菜，除有漢堡、三明治、可頌供選擇，還有煎蛋、滷蛋、沙拉、可樂餅、水果、自助烤麵包機、叉燒包、肉包、饅頭等，還可選擇鹹粥、白稀飯配上各式佐料，飲品則有調味乳、奶茶、咖啡等，綜合了中式與西式菜色。至於午、晚餐，通常有12道菜，主食約三樣，豬、雞、牛、魚不一定，並配合多樣菜色，還分別有兩樣甜湯、鹹湯及自助式煮麵台供官兵煮麵、米粉，也包含飲料機、冰淇淋櫃與爆米花等點心；每週莒光日還會再加菜，外購烤鴨卷餅或現做紅豆餅，有時還會訂pizza、摩斯漢堡，相當彈性。