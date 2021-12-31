台股加權指數2021年寫下新紀錄，期貨市場同步創下歷史新天量！期交所2021年全年交易量3億9220萬2371口，超越2020年全年交易量3億4139萬3346口，成長14.88％，逼近4億口。

2021年期貨及選擇權整體日均量達160萬7387口，也較2020年日均量139萬3442口，大幅成長15.35％。

惟2021年期貨及選擇權整體夜盤交易量7599萬3448口，較2020年8539萬8929口，減少11.01％。整體而言，日盤交易較夜盤交易更顯熱絡。

在主力商品中，2021年臺指選擇權1億9733萬3257口，較去年減少2.18％；臺股期貨加計小型臺指期貨交易量為1億1487萬656口（兩者分別為4308萬1239口及7178萬9417口），則較2020年成長7.99％。

若只看小型臺指期貨，2021年日均量為29萬4219口，較去年日均量24萬5109口，大幅成長達20.04％，超越大台指，躍升為國內最大的指數期貨標的。

而表現最亮眼的是股票期貨（含ETF），交易量為7572萬6437口，較去年大增183.06％，呈成翻倍式的成長。

股票期貨（不含ETF）日均量為30萬7356口，較去年日均量10萬5458口，成長達191.45％。

期貨商分析，台灣期貨市場自然人及法人占比，分別為48％、52％，呈現五五波，其中，外資機構投資人近年來呈現現明顯成長，近三年占比分別為20％、26％、31.5％，逐步提升，與高頻交易日益盛行有密切關係。

此外，2021年20～30歲的新開戶數大增，年增28％，這些交易新手對微型及小型期貨感興趣，預期未來新商品也將配合此一趨勢，有更多的小型契約上市，以因應市場多元需求。