大安濱海樂園。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

梧棲觀光漁港適合享受現撈海鮮，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山風景特定區擁有豐富的人文歷史景點。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

跨年連假何處去？台中市觀旅局盤點海線經典自行車道，推薦適合親子同騎的鐵馬遊路線，像是台中濱海自行車道、松柏漁港自行車道、清水高美濕地自行車道、龍井堤防自行車道等，漫遊濱海及周邊景點，不僅運動紓壓、增強免疫力，還可享受天倫溫馨同行的樂趣。

「台中濱海自行車道」總長度60公里，沿線富有自然景觀生態及人文風情的藍色海岸，可順遊大安濱海樂園、大甲鐵砧山風景區、高美濕地、梧棲觀光漁港等著名海線旅遊景點。

串聯「松柏漁港自行車道」途中，可轉進大甲鐵砧山風景特定區走訪豐富的人文歷史景點，例如劍井、國姓廟是充滿傳奇性色彩的古蹟，國軍紀念公園、永信運動公園及全國唯一鋼管爬動網動態設施的鐵砧山雕塑公園。

「清水高美濕地自行車道」沿途矗立高聳的白色風車，691公尺蜿蜒延伸的木棧道，海天一色、一望無際的高美濕地，可以觀察120多種鳥類、130多種植物，以及近百種的魚類與底棲動物，是環境教育與生態旅遊熱門景點。

倘若時間充裕，觀旅局推薦帶著小朋友前往鄰近的清水港區藝術中心，明年1月2日至1月15日有適合親子共賞的戲劇表演，結合音樂、魔術及遊戲等互動方式新奇有趣，歡笑間自然增進親子間的情感與親密度。

「龍井堤防自行車道」則是設施完善的綠廊道，沿線設有觀景台、休憩涼椅及蔽蔭植栽等，是親子踏青絕佳去處。喜歡海鮮的朋友們別忘朝聖梧棲觀光漁港，享受現撈海鮮，還可乘坐觀光漁船，來趟海洋親水之旅。

觀旅局表示，如想輕鬆出遊，可選擇「台中Fun新玩」2天1夜遊程，有親子首選、生態秘境及古色古香等主題，一網打盡海線口碑景點，如葵海休閒農場體驗踩泥巴及焢土窯，大安水蓑衣生態教育園區、龜殼生態公園、紅樹林生態區、南埔鷺鷥林皆可體驗濱海生態。

此外，追分車站以檜木搭建而成，可順道購買超人氣的追分成功車票作為紀念品，鄰近著名的百年三級古蹟的磺溪書院也是必訪景點。歡迎有興趣的民眾踴躍報名。