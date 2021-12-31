教育部今(31)日公告110年公費留學考試錄取名單，今年度合格報名人數共352人，總計錄取141名，錄取率達4成，創歷史新高。

受疫情影響，考生普遍預期無法出國就學，導致今年度報名公費留考人數比去年減少約200人。

根據教育部統計，今年不同身分考生錄取情形方面，其中「一般公費留學」錄取109名、「勵學優秀公費留學」錄取4名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取8名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

教育部也提到，配合政府推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年「赴新南向國家公費留學」錄取語言、東南亞研究、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、性別研究、新媒體藝術（文化產業與國際行銷）及生態學等7個學門，共計有10名考生，預定前往印度、泰國、越南等國家留學。

教育部指出，另今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，足額錄取10名。錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域，包括公共行政與政策、音樂、電影、民商法學、刑事法學、社會企業、管理學、城鄉規畫與設計及防災與國土規劃等共計9個不同的專業領域。

教育部指出，自110年起，為配合「關鍵人才培育及延攬計畫」於六大核心戰略產業相關學門增加的一般生10名錄取名額，考試結果則計錄取包括「人工智慧」、「網路通訊」、「新興半導體」、「公共衛生（含疫情管控）」、「老人醫學」、及「農作物安全管理」等6個學門共8位考生。

教育部強調， 錄取生需於111年4月1日起至同年8月31日以前，到教育部完成簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定之國外優秀大學校院無條件入學許可，至遲應於113年9月30日以前辦妥出國手續，並啟程出國留學。