明天就是2022年！印度神童阿南德曾預言說，今年12月不平靜，除了會爆發新一波疫情，還有可能出現極端氣候等危機。而明年3至4月則會很戲劇性，經濟與疫情可能暫時好轉，但因2022年是月亮年，加上火星與土星合相，恐出現大災難，除了股市恐崩盤，還有可能面臨極端氣候，提醒大家要珍惜大自然，以免受到大地之母的反撲。

印度神童阿南德先前曾說過，2021年12月會很不平靜，除了可能會有新一波的疫情爆發，還M要注意能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂與飢荒等六大危機，結果今年12月Omicron強勢席捲全球，歐美多國單日暴增上萬名確診。

而大陸、德國、印度與加拿大也接連發生致災性豪雨，導致多人傷亡；秘魯強震後又淹水，也讓當地居民苦不堪言。12月10日美國龍捲風導致80多人喪生；12月14日印尼則發生規模7.6的強震，該國政府也發布海嘯警報。

根據阿南德的預言，經濟在2022年3至4月期間會暫時好轉，屆時疫情也會趨緩，但因為2022年是「月亮年」，出現極端氣候的機率特高；加上30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」也會再度出現，因此明年的3、4月恐爆發下一波大災難，為此，不少人猜測可能會是「股票崩盤」的時間點，提醒投資人要謹慎。

阿南德表示，明年3至4月世界將發生的大事，可能會讓人類社會需重新制訂規範。此外，「業力」終究是最重要的，提醒民眾要留意大地之母的警告，任意地予取予求，恐會遭受到大自然的反撲，相信因果循環，停止殺生並珍惜大自然的資源很重要。

不過，印度神童的預言也有失準的時候，像是2020年會爆發第三次世界大戰、2021年會經濟崩盤等預言都沒有發生。

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