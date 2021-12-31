外資買超台股升溫，帶動台股多頭氣焰猛，台股基金2021年度績效表現更直接受惠，今年以來逆勢上揚的新光、安聯投信旗下台股基金，今年以來平均報酬率更突破6成以上，成為今年台股基金績優生，投信法人表示，台股攀上萬八新高、本益比仍維持近10年低檔，台股本身不貴、評價面具優勢，加上明年科技股成長動能持續、非電族群亦有表現機會，可持續加碼台股基金。

據統計，今年以來投信旗下台股基金平均報酬率前10名依次為新光投信、安聯投信、聯邦投信、統一投信、野村投信、台新投信、瀚亞投信、國泰投信、富邦投信、鋒裕匯理投信等。

新光投信台股投資團隊表示，2022年放眼全球，一個「更潔淨」、「更智慧」的新世界來臨，台股站在世界轉型的樞紐上，不論數位創新，或能源轉型，帶動各產業迎接全新格局，其中，『台廠供應鏈』將趁勢崛起，隨明年初機構法人重新布局之際，建議投資人留意半導體、綠能等兩大投資機會。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，2021年最後一周，台股由外資回補權值股提振下，強勢表現為2021年畫下完美句點，根據證交所統計，過去一周外資累積買超超過480億元。安聯投信追蹤的400家主要上市櫃公司，預估2021年獲利成長達七成以上，堅強的企業獲利成長做為基石，也帶動台股強力走揚。展望後市，廖哲宏表示，短期而言，重要法說陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將於法說中提及2022年展望，其中我們對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。

目前安聯投信台股團隊就其長期追蹤的主要上市櫃公司，預估2022年企業獲利成長約為4%左右，其中電子產業相對亮眼，預估全年獲利成長仍可維持一成以上。

新光投信台股投資團隊強調，目前台股本益比僅14.85倍，相較過去5年均值16.6倍，或10年均值17.1倍，顯示目前大盤本益比仍處低檔，台股不貴、評價面更顯投資優勢；由於明年台資企業獲利仍維持一定水準、外資回補買盤已不斷升溫、同時，新台幣匯率近期繼續走強，顯示台股內外資金同步簇擁下，元月行情火種已經點燃，加上2022年半導體產業供不應求持續、綠能產業趨勢才正起步，預估台股創新題材將持續爆發、成長股有望迎新一輪漲升行情，台股在強勢主流股領漲下，2022年投資主軸仍維持選股不選市，建議投資人擇優分批布局，或定期定額加碼台股基金，掌握台股長線牛市的爆富潛力。