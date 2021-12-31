歲末年終片商紛推大片吸客，加上疫情趨緩，電影院人氣回籠，有網友表示，明明電影院禁止拍照，但還是有很多人會偷拍片尾畫面並上傳IG限時動態，他一名朋友已經是碩士生了，居然也偷拍片尾畫面上傳，難道不知道這樣違法嗎，他表示，已向智慧財產局檢舉，此一做法也獲得大批網友支持。

一名男網友24日在網路論壇Dcard發文表示，電影院明明嚴禁偷拍行為，但還是有人會偷偷拍下片尾畫面，並上傳到IG限時動態分享，讓他相當不解，「看完電影硬要在片尾拍照的人到底在想什麼」。

該網友PO出一張截圖，並說明拍攝這則限時動態的人已讀到碩士，卻連不能偷拍都不知道。（圖／翻攝Dcard）

該名網友也貼上一張截圖，說明拍下這則限時動態的人雖是不太熟悉的朋友，但對方已經是名碩士生，卻連偷拍電影畫面是違法的都不知道，讓他相當傻眼，並向經濟部智慧財產局檢舉。

PO文一出也引起網友討論，不少網友點頭附和，紛紛留言撻伐，「檢舉他吧」、「真的每看到一次拍片尾限時都想嗆一次欸，不過可能他們太無知，認為片尾或字幕沒劇情就不算吧」、「我有提醒過別這樣拍，但得到的答案是關你什麼事」、「為什麼不拍票根就好，片尾動畫難道就不是創作人的心血嗎」。

影廳內禁止偷拍警語。（圖／翻攝威秀影城粉絲團）

事實上，威秀影城曾於2020年10月，在威秀影城粉絲團發文提醒，影廳內播放的預告片、電影正片、片尾都不可錄影、照相以及錄音，無論是做為個人收藏、或私下與朋友分享，皆屬於「違法重製」行為，違反著作權法，若在影廳內發現盜錄情況，可以通知影城工作人員處理。