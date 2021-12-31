大陸觀察者網12月31日報導，據《福建日報》微信公眾號12月30日消息，福建省各界人士新年茶話會在福州舉行。省委書記、省人大常委會主任尹力出席茶話會並發表講話。省委副書記、代省長趙龍，東部戰區陸軍司令員孔軍、政委張紅兵，省政協主席崔玉英，省委、省人大常委會、省人民政府、省政協領導等與各界人士歡聚一堂，共話發展，喜迎2022年元旦。上述資訊顯示，原共軍海軍陸戰隊司令員孔軍，已任東部戰區陸軍司令員。

尹力說，新的一年，希望全省政協組織和廣大政協委員，再接再厲、團結奮進，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水準，凝聚更加廣泛的智慧和力量，共同譜寫福建發展新的篇章。

澎湃新聞2017年5月27日報導，從權威管道獲悉，海軍陸戰隊新領導層亮相，孔軍任司令員。公開新聞報導顯示，孔軍少將此前長期在陸軍部隊服役，曾任南京軍區某裝甲旅旅長，第12集團軍副參謀長、參謀長等職，少將軍銜。

網友紛紛在該新聞報導留言，指「更好地整合海軍陸戰隊與東部陸軍，或者說，東部陸軍要進一步的『海軍陸戰隊化』，你懂的。」