為提供衛星影像需求服務，國家實驗研究院國家太空中心與行政院農委會林務局農林航空測量所簽訂「福爾摩沙衛星影像代理銷售合作協議」，農航所將於2022年元旦起，對外銷售「福衛二號」與「福衛五號」影像。

國研院太空中心主任吳宗信表示，為能讓民眾更便利地取得我國衛星影像資料，特別與農航所簽定福爾摩沙衛星影像產品合作協議，結合政府資源，在單一平台提供多元化的遙測資料。

吳宗信說，目前若要購買「福衛二號」與「福衛五號」的影像，只能登入「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」平台購買；但自元旦起，可到農航所或農航所官網，即可一次購得不同解析度的航照影像及衛照影像，省時又方便。

多元遙測資料的穩定供應，是現代化國家的重要指標，不同解析度的航照與衛照，可滿足各種不同的研究與應用，全面服務各領域使用者。

農航所所長吳淑華提到，農航所為航遙測影像蒐集及管理供應之專責機關，除了供應1973年至今多達100多萬張的歷史航照外，近年積極與中央研究院、內政部國土測繪中心簽訂合作協議，共同推廣各類歷史航遙測影像及測繪成果業務，促進技術交流，提升政府作業效能並加速提供民眾運用。

吳淑華指出，農航所今年擴大服務範圍，與國研院太空中心合作，代售衛星影像，並投入經費積極開發「圖資供應服務平台（ATIS WEB 2.0）」，除了現場開設服務櫃台供應衛星影像外，透過服務平台即可瀏覽並同時申購正射影像與衛星影像，單一服務窗口，省時、簡易又便捷。