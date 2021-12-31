WATCH: Chinese aircraft carrier Liaoning conducts training in Western Pacific. pic.twitter.com/Lp3aK9ECMH — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) December 30, 2021

中國海軍「遼寧」艦編隊12月30日上午完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港後，北京公開了日本「出雲」號航母以驚人的近距離，在解放軍航母「遼寧」艦旁航行的影片和照片。而就在中方航母編隊最近在太平洋演訓，「出雲」艦貼近偵察後，日本官員宣布，計畫和中方設立軍事熱線，以助降低未來可能的緊張。

據《動力》（The Drive）網30日報導，日本防衛省統合幕僚監部17日晚宣布，日本海上自衛隊在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現，中方海軍航母「遼寧」艦在055型驅逐艦「南昌」號、054A型飛彈護衛艦「日照」號，還有901型綜合補給艦「呼倫湖」號護衛下，向東南方向航行。編隊於16日從東海南下出宮古海峽，航向台灣東方的西太平洋。

在這過程中，解放軍航母戰鬥群於東海和太平洋進行了艦載直升機起降訓練，並在太平洋進行了艦載戰機起降演訓。至於日本則出動已改裝為航母的「出雲」號和「秋月」號驅逐艦，加上P-1和P-3C巡邏機等監視偵察。此外，中方公開的影片顯示，日本當時出動F-15J戰機，攔截了解放軍的殲-15戰機。

Wow 😯 ... a Japanese F-15J (?) photographed from within a J-15’s cockpit. https://t.co/ymVxEtPWhy — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) December 30, 2021

一般說來，當外國艦隊接近自家領海時，出動自家軍艦在國際海域盯梢在世界各地相當正常。就目前看來，沒有任何跡象顯示，解放軍或日軍以任何危險，或不專業的方式執行任務。

不過，日方出動航母，並以如此接近的距離來扮演這角色，卻十分不尋常。分析指出，日本和其他國家一樣，通常都是派較小的軍艦來執行追蹤任務。