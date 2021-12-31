台灣大車隊應援全台跨年活動，在各縣市大型跨年活動散場時待命，民眾可在特定地點輕鬆搭乘計程車，同時在高鐵站設有排班點，出站即可便利轉乘。

為便利大眾跨縣市移動，台灣大車隊在桃園、台中、彰化、嘉義、高雄五個高鐵站設有排班轉乘點，出站即可轉乘，不擔誤時間等車。

其中，台北市政府廣場跨年活動，周邊自31日晚間7時至隔日凌晨3時進行交通管制，台灣大車隊分別在忠孝東路五段與松山路口、仁愛路四段與安和路口、基隆路和松隆路口、基隆路和樂利路口，提供乘客轉乘，現場也有專人引導。

55688 APP各項貼心服務在跨年當天很實用，包括多元計程車「固定車資」功能，可事先掌握乘車費用，不會因為塞車或擔心繞路問題，無法拿捏計程車車資；跨年夜歸使用APP「行程分享」服務，可透過簡訊或任何通訊軟體分享乘車路線，向家人報平安。

民眾聚餐結束後，可善用55688 APP的代駕服務，六都全新「酒後代駕」費率全面330元起；「時時駕」雙北推出以時計費，只要於一小時前預約，每小時移動距離最遠可以行駛至40公里，能提供跨縣市移動服務。

除此，55688 APP還提供各項生活服務，能提前預訂機場接送和國內包車自由行，居家清潔、大掃除、洗衣、購物和訂房等功能，全方位迎接2022新年。