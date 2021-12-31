蕭敬騰（老蕭）今晚（31日）跨年夜相當忙碌，將同時現身央視新年特別節目及江蘇衛視的跨年晚會，與全球歌迷一同迎接2022年！剛發行個人專輯《隔離套房2827》的老蕭，對於每個舞台都毫不馬虎，2場跨年預計連換4套服裝，不只對音樂要求，連服裝的每個小細節都不放過。

不僅如此，老蕭今加碼曝光新身分，全新代言「明星3缺1」即將於農曆年前上架，此次拍攝不同以往，將全程在綠幕拍攝，是一支讓老蕭化身超級英雄的全新特效廣告，今年不僅有老蕭陪大家跨年，他還會跟大家一起迎接農曆年，在線上陪大家（虎）胡一把。