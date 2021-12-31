身價千億的香港富商「大劉」劉鑾雄和前女友呂麗君育有一子一女，呂麗君當時還得到超過20億港幣的資產，19歲女兒劉秀盈從小就多才多藝，不但會芭蕾舞，自彈自唱也難不倒她，她也時常在IG分享自己的作品，日前她曬出在私人音樂會上自彈自唱的片段，清澈歌聲再度驚豔眾人。

劉秀盈時常在社群平台上發布練舞、自彈自唱的影片，不僅會芭蕾舞、鋼琴，還會彈吉他，過去她還曾發行個人EP，更榮獲英國皇家舞蹈學院的證書，近來她也開始演出歌舞劇，在藝術領域大放異彩，日前她邀請親朋好友參加私人音樂會，一連發布了5段畫面。

在影片中，劉秀盈演唱了〈小幸運〉、〈那些年〉、〈月亮代表我的心〉、〈The Moon Song〉等歌曲，歌聲清透動聽，讓不少粉絲聽得如癡如醉，「妳的氣場與眾不同，今年妳一定會拿下冠軍」、「今晚謝謝妳精彩的演出」、「好聽」、「不插電的演出太棒了！」

事實上，過去劉秀盈在曬出練舞影片時，還不小心曝光市值超過4億的豪宅，內裝充滿古典氣息，奢華中帶有高雅品味，家中還擺放多種樂器，包括整套爵士鼓和三角琴，滿滿藝術氛圍，可見媽媽從小就栽培她成為才女。