新年新制上路，澎湖馬公市公所送澎湖鄉親新春大禮，111年1月1日起凡設籍馬公市市民搭乘虎井島、桶盤島離島交通船享7折優惠。

馬公市公所表示，明(111)年度離島交通船委外營運新合約內容除了加強船舶安全，也要求船家於4月起船艙增設冷氣空調，著重乘客搭乘舒適品質及便民服務。

虎井島、桶盤島交通船仍維持冬季及夏季各6個月，交通船航班表將張貼於候船亭及官網以眾所周知。

尤其經代表會全數通過，修訂澎湖縣馬公市公所離島交通船補貼實施辦法，自111年1月1日起，擴大搭乘虎井島、桶盤島交通船免費及優惠辦法。

設籍馬公市居民船票7折優惠，虎井島及桶盤島居民免費；非設籍馬公市離島3歲以上未滿12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙者，出示身心障礙證明，併同身分證或戶口名簿證明，船票5折優惠，身心障礙陪同者也船票5折。

另外放寬任職所在地為馬公市離島公務機關的軍公教、醫護等，可不需遷徙戶籍由任職機關提出申請，市公所製作統一識別證，併同出示身分證證明，比照當地居民搭乘免費。

市公所呼籲，因應農曆春節、清明、選舉等節日疏運返鄉人潮，避免連續假期尖峰時段搭船人潮集中，屆時虎井島、桶盤島交通船加開航班時間表將提早訂定公布，便於鄉親能提前規畫購票。