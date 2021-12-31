女星張庭和老公林瑞陽淡出螢光幕後，事業重心轉移到大陸，如今身價超過300億人民幣，卻爆出旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭查處，名下26億台幣資金遭凍結，也讓張庭在節目上談及奢華生活及夫妻間情趣的過往，再次被網友起底。

張庭2004年上小S及蔡康永主持的《康熙來了》，被問到老公林瑞陽追求過程，她表示當年拍戲時男方常問她有沒有男朋友，當時以為只是閒聊，後來到大陸去拍戲時，林瑞陽打電話給她描述7年前兩人第一次見面的場景，包括哪個攝影棚、穿什麼衣服，才意識到「這個人注意我非常非常久」，更提到林瑞陽追求她時，她曾打槍對方表示：「算命的說我會嫁給做房地產的」，沒想到林瑞陽就改行經營房地產，讓主持人直呼：「好感人」。

張庭透露兩人脾氣都很壞，交往期間幾乎天天吵架，甚至會吵到提分手，有時吵到冷戰時，自己會選擇不講話，因為怕一講話眼淚就會掉下來，接著表示由於「男生最怕女生哭」，只要林瑞陽見到她哭就會放低身段，接著會拚命打電話或講好聽話來求和，更強調「男生應該這樣的嘛」。

被問到只要不在身邊，林瑞陽就會徹夜難眠，張庭表示沒有這麼誇張，接著提到去大陸拍戲時，曾送給林瑞陽繡有自己手寫詩句的枕頭，用意是「睡覺時就會想到她」，沒想到林瑞陽進出都隨身帶著枕頭套，可見對她用情極深。