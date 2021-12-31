台中市神岡區1棟移工宿舍今日上午8時許發生大火，濃煙蔓延隔壁分租雅房，62歲夏男慌亂中緊急救出行動緩慢的90歲室友，疑重回火場拿取財物，遭濃煙嗆暈在1樓浴室。消防隊員控制火勢後，二度進入火場搜索，才發現夏男蹲坐浴室已無生命跡象，經送醫搶救40分鐘後宣告不治。

台中市消防局在上午8點16分獲報，神岡區中山路一棟平房發生大火，立刻出動神岡、大雅、清泉、豐南等分隊共25人及消防車6輛、救護車1輛前往搶救。消防員到場時，平房已陷入火海，猛烈濃煙並灌進隔壁2樓鐵皮加蓋，經布設水線灌救，約50分鐘後順利控制火勢。

警消二度進入火場搜救，發現62歲夏姓男子蹲坐浴室內，疑遭濃煙嗆暈已無生命跡象，緊急送清泉醫院，急救約40分鐘後，仍因傷重宣告不治。獲救的90歲老翁說，當時屋內弄煙密布，他因行動緩慢，夏男連拖帶拉將他救出，沒想到自己獲救了，救他的人沒能逃過一劫。

據了解，死者分租的出租雅房1樓為水泥磚造，2樓是鐵皮加蓋。附近鄰居表示，1樓是木板隔間的雅房，租金便宜，5名房客均為年邁的單身男子。現場警消研判，起火點疑來自隔壁作為移工宿舍的平房，1名外籍移工逃生時燒燙傷送醫。