皇翔(2545)拿下新北住都中心擔任實施者的大陳單元3公辦都更案，全案基地面積近4000坪，未來總投資規模上看300億，力拚111年底動工。

新北住都中心董事長陳純敬表示，全案將採權利變換方式進行，皇翔承諾，私有所有權人分回條件一定不低於已完工的大陳單元2，且中心要求未來住宅棟的公設比例不得高於29%，並打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築。開放空間部分，會將周邊單元納入整體規畫考量，以符合大陳地區更新計畫中將中央公園集中留設的願景。此外，配合新北市市場改造計畫，將興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，成為地區新亮點。

陳純敬表示，全案中心已整合近95%所有權人同意參與都更，因此各投標團隊廠商均以業界最高規格提出規畫設計，後續將儘速與最優申請人完成簽約，並辦理法定說明會及選配作業後，儘速送市府審查，力拚111年底動工。

大陳地區位於新店溪畔，周邊有綠寶石綠地、仁愛公園，未來有捷運萬大線行經，生活機能不俗，然而，大陳義胞從1955年來台定居至今已66年，區內巷弄狹小、產權複雜，建物老舊及增改建情形嚴重，有公安及消防疑慮，亟待更新。透過中心主導的公辦都更，將帶動周邊單元都更的連鎖效應，提供安全居住環境，並活化公有土地，促進區域再發展。