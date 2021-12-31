啃老女兒夥同男友弒父棄屍案，江家二兒子指出，張男常出言恐嚇，要烙人來修理他們。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

臺中啃老碩士女因金錢問題，夥同張姓男友弒父棄屍一案，2人作案後還拿了死者江父的鑰匙回江家，疑是要滅門。對此，被害人的兒子31日指出張男的包包裡還裝著榔頭，質疑若不是要滅門，不然還到他們家做什麼？並表示，聲請不到保護令，是因沒有對方動手的證據，才無法聲請。

江家二兒子指出，家中並無反對大姊跟張男交往，兩人後來一起去美國讀書，爸爸很努力賺錢，省吃儉用寄錢過去，起初大姊說只會去留學2年，卻一拖拖成6年，爸爸實在無力繼續資助，且大姊與男友返臺後，常回家要錢，他才漸漸對張男反感，也覺得姊姊的價值觀都變了。

江兒表示，大姊跟張男回國後，2人常不定期回來要錢，只要討不到錢，張男就對他們惡言相向，還恐嚇要撂人對他們不利，常常吵到鄰居都來關心，爸爸也報警請警察來處理好幾次；張男也常到父親或家人工作的地方「堵人」騷擾，讓他們很害怕。

至於媒體報導，社會局稱「父親認為與女兒關係變好，所以不聲請保護令」一事，江兒否認此說法，並表示起初父親向社會局家暴中心聲請保護令時，家暴中心表示，張男只對他們言語恐嚇，沒有實際動手的證據，所以無法聲請。

江兒表示，張男還向爸爸提起訴訟要爸爸賠800萬，理由更是荒唐，竟是因爸爸不給他們申請助學貸款，實際上助學貸款申請失敗，是銀行認為2人條件不符，並不是爸爸不同意申請，後來法院也判敗訴，但2人此後仍經常來要錢，每每惡言相向，讓他們很害怕。

江兒也指出，案發當晚，家裡的監視器錄到，兩人在殺害父親後，拿走父親身上的鑰匙，到家裡來開門，開了第一道門後，幸好的二道門沒被打開，影片裡也看到張男的包包裡帶有行兇的榔頭，以2人先前的態度推測，質疑2人恐是想對媽媽跟妹妹不利，要不然回來幹嘛？