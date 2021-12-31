今年5月本土新冠疫情大爆發，全台面臨缺血危機，儘管疫情趨緩後捐血量已有回升，但最近氣溫驟降，民眾捐血意願降低，尤其A型血最缺，全台僅剩3天存量。台北市議員參選人田方倫今(31)日配合捐血中心，媒合台北市救國團團委會、青溪協會等單位，在忠孝東路上的瑠公公園募集熱血。

元旦連假爆缺血危機，A型血庫存量僅剩3天。(田方倫提供／李侑珊台北傳真)

田方倫表示，2021年的最後一天，很多朋友都在準備新年假期的活動以及小旅行，但是因為天氣持續寒冷，民眾出門捐血意願不高，只能主動出擊在東區商圈，向來往民眾宣傳捐血。

田方倫指出，台灣目前各類型血液存量平均只剩4.5天，遠低於安全值，青年世代有責任跟義務站出來，捐出自己的熱血並募集更多朋友的愛心。

台北捐血中心也表示，距離農曆春節只剩一個月，尤其今年連假長達9天，血庫儲量備受考驗。台灣血液基金會啟動「111年捐血月」，於全台各地舉辦捐血活動；包括未來一個月每天固定供應醫療院所量（6500袋）在內，目前全台仍缺仍需募集23.8萬袋血，才能在除夕當天達到「10天存量」目標，足以因應春節連假的需求。