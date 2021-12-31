今晚就是跨年夜，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享讓2022年更好運的妙招，依血型來選擇不同的跨年方式，擬定最開運的跨年計畫，讓明年一路旺到年底。

▍A型：不愛人擠人，在家吃美食

A型的你個性謹慎，又加上完美主義，自我要求高，一刻都不敢鬆懈。平時你忙碌又緊張，所以放假時就想徹底放鬆，哪裡都不想去，也不想跟外界接觸。2022年如果想得到好運，不妨在家將自己愛吃的美食都吃一輪，享受屬於你自己的時光。當倒數開始時，可以打開電視，跟著節目一起倒數，最後也請你在心中默念新年願望，讓平靜的心靈，好好感受自己的存在。

▍B型：熱鬧就對了，夜衝看日出

B型的你一刻都閒不下來，血液裡藏著派對基因，你喜歡和朋友聚在一起，無論任何活動，只要能與朋友熱鬧歡聚，你一次都不會錯過，更別說是壓抑了一整年，好不容易等到跨年夜。2022年想要得到好運，在派對結束後，可以邀請朋友跟你一起到一個風景絕美的地方，迎接2022年的第一道曙光，你就像陽光一樣，熱力四射，當陽光灑落的當下，請大聲喊出自己的新年願望，越大聲越容易實現喔！

▍AB型：跨年文青風，寺廟求好運

AB型的你知性、優雅，有著好學的靈魂，只要是自己不確定或不知道的事情，一定會主動去蒐集資料、調查清楚來龍去脈。你無法忍受自己說出「不知道」三個字，你覺得這是非常不負責任的行為。2022年想接收到好運，可以前往離你最近的廟宇，來一趟古建築之旅，或是歷史考察之旅，不一定是供奉神佛的宗教型廟宇，也可以到放置神話人物、歷代賢者的廟宇，或是歷史名人家宅式建築物，體驗一下不同的人文風俗，也為自己轉換氣場，接收好運。

▍O型：喜歡湊熱鬧，期待煙火秀

O型的你個性外向，喜歡湊熱鬧，哪裡有歡笑，哪裡就有你。O型人喜歡交朋友，即使是第一次見面，都能與對方暢聊，你很擅長傾聽別人的煩惱，所以身邊的朋友遇到困難，第一個都會想來找你傾訴，但你自己卻總把辛苦往心裡藏，是一個極度缺乏安全感的人。 2022年想更好運，可以邀請親友一起去看煙火，看著煙火一飛沖天，好像所有煩惱都被帶到九霄雲外，把所有壞情緒、壞運氣通通趕跑，新的一年又是一個全新的自己。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】