楊宇騰YU（左）、石知田幫忙翻烤乳豬。WeTV、結果娛樂提供

李齊（左）濕身興奮玩水，羅德弘（右）跟著下水玩開了。WeTV、結果娛樂提供

導演姜瑞智（左4）驚喜現身露營場，左起為影集攝影師瑞克、演員石知田、楊宇騰YU、羅德弘、張睿家、李齊、林子閎。WeTV、結果娛樂提供

林子閎（左起）、羅德弘、石知田、楊宇騰YU、李齊、張睿家換上白襯衫、牛仔褲造型拍攝時尚大片。WeTV、結果娛樂提供

明星社交實境節目WBL《微波爐男孩的假期》，由張睿家、林子閎、楊宇騰、石知田、李齊、羅德弘共同完成，今晚（31日）跨年夜將迎來第8集最終回，露營的最後一夜，6人玩起猜謎遊戲，要猜出自己帽子上的人名，為了贏得遊戲，微波爐男孩演戲魂上身，現場宛如宮鬥劇 。

林子閎笑稱：「我是看到石知田開始怒飆一波戲，我想說好玩嘛，大家就來玩。」李齊則大開眼界地表示：「玩遊戲時才發現，原來男生也是會勾心鬥角，想讓對方輸的時候，我們什麼話都說得出來。」最終回也將公開團員們對彼此的真心話，以及原來6人都在出發前被賦予進行不同的秘密任務。

《微波爐男孩的假期》在3天2夜的露營裡，6位男孩獻出最真實的初體驗，從出發前一起討論規劃、分組採買食材與器材，到營地後搭帳篷、戶外料理三餐、不計形象玩躲避球大戰、營火時間向彼此坦然心中的秘密，以及共享烤乳豬大餐等等，在實境秀的鏡頭下，讓觀眾看見他們最自然的真情流露。

在前期的播出內容中，6人全體換上白襯衫、牛仔褲造型，挑戰山林野溪時尚照的拍攝；WBL系列影集導演姜瑞智更驚喜亮相，不僅下廚炒菜給大家吃，還與男孩們一起即興創作2支無厘頭影片，激發出大家搞笑的另一面，導演的現身，也為WBL影集留下更多美好的回憶。

露營第2天，6位男孩接下「時尚照挑戰賽」的任務，利用最簡單的穿搭造型，白襯衫加牛仔褲，以山林、溪邊為背景進行時尚大片的拍攝，帥氣的模樣結合大自然的景色，畫面賞心悅目。

拍照完成後，李齊在眾人起鬨下脫去上衣，露出健身有成的肌肉線條，下水拍攝性感濕身照，林子閎、羅德弘見狀也玩開，索性泡進溪水裡拍攝，林子閎表示：「我是一時興起的，看到李齊下去拍，覺得人生好像也沒有多少次有這個機會，還有這麼專業的攝影師，但下去後才發現褲子會濕耶，我沒有帶別條褲子來換，有點尷尬。 」

帶頭下水的李齊表示：「我很喜歡溪邊，從小爸爸就常帶我去溯溪、烤肉，所以我拍照時都沒有在狀態內，滿腦子都是想要去游泳，還有捕魚抓蝦。」在台灣第一次見到清澈溪流的楊宇騰YU說：「我非常驚訝，水質有夠好，而且裡面超多魚。」

時尚照挑戰賽最後由張睿家、石知田獲得評審們的青睞得到優勝，當晚為了犒賞辛苦拍攝的男孩們，監製與製作人特別準備了烤乳豬大餐，讓他們直呼簡直人間美味，是3天2夜裡最好吃的食物，最後還更不忘貼心地分享給現場全體工作人員。