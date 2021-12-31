江念庭推出新歌〈嘸啥人知的歌星〉。（尚時代文創娛樂提供）

江念庭推出新歌〈嘸啥人知的歌星〉。（尚時代文創娛樂提供）

女歌手江念庭本名吳貞慧，多年前在民歌西餐廳駐唱，動人歌聲被唱片公司挖掘，她於是辭掉原本公家機關公務員的工作，與藍與白唱片公司簽約，推出首張專輯《滿街都是寂寞的朋友嗎》，與黃小琥競逐1990年第2屆金曲新人獎，隔年的第2張專輯《永不流淚的眼睛》又與陳淑樺一起入圍競逐第3屆最佳國語女演唱人獎。

她1995年與羅時豐合唱〈冬天過了是春天〉，是當時極具代表的台語男女對唱情歌，正當事業逐步起飛之際，卻遇上人生中影響她極深的一段感情，當時的未婚夫因生意失敗遠走國外躲債，她事後才發現自己懷孕了，為此背上了債務，獨自生下女兒成為未婚媽媽而淡出演藝圈，一肩扛起撫養女兒的責任，終究放棄自己喜歡的歌唱事業，消失歌壇近30年。

得知近期許多資深唱將歌手們陸續回歸，江念庭也給了自己一個勇敢再出發的機會，已是亭亭玉立的女兒和江念庭如同無話不談的閨蜜，女兒鼓勵媽媽找回未完待續的夢，感性告白媽媽永遠是自己心中的Super Star。如今61歲江念庭將重新回歸歌壇，拿起久違的麥克風，推出新歌〈嘸啥人知的歌星〉。