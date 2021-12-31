鶯歌石步道虎頭蜂出沒 2民眾被螫傷1送醫 13:532021/12/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鶯歌石登山步道發生2名民眾遭虎頭蜂螫傷事件，步道暫時先封閉，預計17時撤除。（新北市議員蘇泓欽提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北鶯歌石登山步道今發2名民眾遭虎頭蜂螫傷事件，其中一名37歲女性在鶯歌石登山步道10時59分頭部遭虎頭蜂螫傷，消防局獲報後即送恩主公醫院，新北市議員蘇泓欽提醒，步道暫時先封閉，預計17時撤除；另名30多歲男性是參加鶯歌石登山越野比賽的民眾，腳部被蜂螫，表示無大礙拒絕送醫。 雲縣府伸援手 北港兒10公園不卡關 林務局力推國產材結合賽德克文化 搭建傳統祭祀屋及穀倉 #鶯歌 #民眾 #步道 #新北 #登山步道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投縣首座親子共融公園啟用 占地2.6公頃卻無廁所引民怨 14:092021/12/31 生活 合歡山掀追雪潮 啟動緊急醫療站 04:102021/12/31 地方新聞 合歡山全國海拔最高跨年晚會 一早湧入民眾卡位 11:052021/12/31 生活 新北40歲原住民身分農漁民 享免費健檢 04:102021/12/31 地方新聞 連假首日 中山高民雄段發生重大車禍 1人無生命跡象 03:572021/12/31 社會 新北聯醫遭爆過勞 2死1傷 04:102021/12/31 社會新聞 360秒最美畫面不漏拍 捕捉101煙火先卡這10處 12:142021/12/31 生活 新北青年局長錢念群曾為藍營首長秘書 侯友宜：對她期待很高 11:402021/12/31 政治 預防「犯醉」 中市警突襲熱炒店宣導反酒駕 09:502021/12/31 社會 東奧奪牌國手幕後大功臣 新北5教練獲國光體育獎章 12:422021/12/31 體育 新北占用公有地活化 面積達1.8公頃約43個籃球場 12:012021/12/31 寶島 社會熱門新聞 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 疑姊弟紛爭 台中女「胸前插刀」倒臥路旁身亡 - 社會 台中弒父碩士女是學霸 閨蜜曝內向乖乖女「這時間點」變了 - 社會 狠心殺父碩士女正面照曝光 狂曬外國出遊照喊「以為到西門町」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。