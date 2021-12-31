新北鶯歌石登山步道今發2名民眾遭虎頭蜂螫傷事件，其中一名37歲女性在鶯歌石登山步道10時59分頭部遭虎頭蜂螫傷，消防局獲報後即送恩主公醫院，新北市議員蘇泓欽提醒，步道暫時先封閉，預計17時撤除；另名30多歲男性是參加鶯歌石登山越野比賽的民眾，腳部被蜂螫，表示無大礙拒絕送醫。