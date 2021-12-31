永康區是台南市人口最多的行政區，但部分道路狹小容易塞車，市府工務局爭取內政部營建署生活圈建設計畫獲核定補助4.7億元，將拓寬大灣路942巷371弄至15公尺，讓國光五街一路延續至國道1號側車道，完工後可望紓解永康大灣對外交通壅塞問題。市長黃偉哲31日特地前往視察，並指示工務局盡速推動相關前置作業。

黃偉哲表示，永康地區人口數逼近24萬，是台南最大的行政區，交通建設相對非常重要；尤其，近年來交通建設經費快追不上地價上漲的速度，因此在市府財政還能負擔的情況下，勢必要趕緊推動道路交通及公共建設，期許永康交通塞車問題可以逐漸改善，有效提升居民的生活品質。

市府工務局表示，「永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程」總長約900公尺，總經費約4.7億元；其中，用地費3.5億元，工程費1.2億元。該計畫道路寬15公尺，但因現況路寬約4至7公尺，有狹窄不易會車且路口視線不佳等問題，因此爭取拓寬提供用路人安全的行車環境，最快後年可以發包動工。

工務局還說，為完善大灣交流道一帶的交通路網，營建署辦理的永康忠孝路拓寬工程也即將開工，忠孝路6巷次17-1號12米道路開闢工程預計2022年中完工，17-2號及次17-3號道路目前也陸續納入市府預算辦理，未來完成後可紓解永康復興路的車流。

工務局強調，永康幾處重要聯通道路，台20線北側增設國道兩側平面道路工程已完工通車，連接新化區的新灣橋目前正由營建署規畫設計中，永康創意設計園區北側聯外道路工程目前營建署招標中，未來完工後對永康區段交通車流將有相當大的助益。