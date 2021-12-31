直播主連千毅每回直播帶活動時，身邊總會伴隨幾位性感助理，被封為「全台最辣的日文老師」的長瀨昆妮便是其中之一，她不僅外表精緻還有雄偉上圍，每次現身在直播中由於美顏濾鏡使她完美的五官更顯得更不科學。近日長瀨昆妮索性將濾鏡關了、不上妝，以真面目示人，引來粉絲狂讚她私下素顏其實更美，還有人虧：「誰教妳化妝的，說出來保證不打死她」

據知，長瀨昆妮本來是日本華僑，曾在日本念書、上班過幾年，近年因為疫情關係，她便決定結束在日本Long Stay10年多的日子，回到台灣打拚，平時不僅是連千毅直播中的常見班底，也會發揮專長當日文老師，由於外型出眾，更是JKF女郎，過去曾得到前百大人氣第17名的佳績。

長瀨昆妮11月時因健康因素向連千毅請了長假，神隱了一個多月才回到工作崗位，而她回來當晚，連千毅也在直播節目中隆重歡迎愛將回歸，當時長瀨昆妮穿了件超低胸的蕾絲性感睡衣，上露胸下露腿，開頭就用日語問候粉絲，連千毅下秒則用諧音逗長瀨昆妮，粉絲則大讚她回歸直播後身材變更好，呼之欲出的上圍更讓一票粉絲直呼快噴鼻血。

長瀨昆妮近日罕見在IG曬出素顏照，寫下：「眼神躲不掉，喜歡藏不住，喜歡素顏嗎？」而照片中可見她頂著一張白淨臉蛋，五官雖然比化妝後少了些美艷，但多了清純俏麗氣息，一雙雙眼皮大眼跟挺鼻小唇，依舊是名大正妹，又因為她上圍傲人，穿上皮卡丘圖樣的T恤後將卡通人物的五官撐超大，網友回應：「唉呦喂呀，這隻皮卡丘很兇喔」、「好像兩個人」、「素顏清純好多」、「能娶到妳真的很幸福」。