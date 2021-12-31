迎接2022年，五家電信業全面備戰，包括加強部署行動基地台在跨年熱區、加派人力駐守、更導入AI等關鍵技術，只為讓用戶可以一路暢通到2022年、網速不卡卡。

中華電(2412)預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過2021跨年使用量的2倍以上，為讓用戶於跨年夜網速暢通，中華信針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄高流海風廣區、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會等熱門景點，布建超過千台以上最新型高效能基地台，以AI智能化技術，配置熱區基地台及網路容量，更佐以C-RAN集中化高效設備，確保系統穩定運行，提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G、5G傳輸需求。

遠傳(4904)本次運用AI技術進行網路擴充規劃，也部署超過50台行動基地台，全台擴充超過600站以上各式基站設備、逾500位工程人員全程現場待命，進駐地點包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務。

亞太電(3682)積極強化4G、5G網路服務品質，全台合計出動超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除了在跨年現場全程即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整，提供用戶順暢、穩定的行動網路服務。亞太電也觀察發現，用戶使用Tik Tok、臉書等社群平台視訊直播愈來愈頻繁，為滿足用戶跨年現場即時直播需求，針對台北市政府府前廣場、新北淡水跨河煙火秀、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區鄰近基地台已完成容量擴充，並部署小型基地台與行動訊號車，連接最新升級的超高速光纖網路執行大量資料傳輸，其中，5G網路今年更提供2倍以上的網路容量。

台灣之星本次動員逾250人次網路工程及維護單位同仁進駐全台超過30個跨年熱點，布建超過150個小型基地台與行動基地車、強化訊號品質，擴增頻寬容量平均超過2.7倍以上，以有效承載跨年尖峰時段的龐大訊務量。更於跨年當晚安排網路工程人員在現場24小時輪班待命及進行網路即時監控；後端也將同時進行網路流量觀察、即時調整與障礙狀況排除等，確保274萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最暢行無阻、加倍穩定的行動網路品質。