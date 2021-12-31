新光三越台北站前店迎2022年，元旦獨家推出「花開虎貴試手氣 虎哩塊肉美食抽抽樂」，會員於明天1月1日早上11時至1F西側門口排隊，並使用skm pay結帳22元，有機會抽春水堂、勝博殿、豆腐村、漾紅花鐵板燒、朱記5家餐廳個人套餐餐券，或爽爽貓 x 小勞撫聯名資料夾，中獎機率100%，人人有獎，限額200名。

新光三越台北站前店「花開虎貴試手氣 虎哩塊肉美食抽抽樂」可抽漾紅花-櫻桃鴨胸。（新光三越提供）

針對歲末是聚餐、尾牙旺季，新光三越台北站前店各家餐廳備妥雙人饗宴到10人桌菜，像是豆腐村獨家秘雞檔期限定餐，有韓式炸雞、豆腐煲等人氣餐點；尾牙首推富宴10人份精緻港粵桌菜，菜色包含經典港式片鴨、清蒸龍虎斑、牛肝菌燉童雞等大菜；瓦城推出19道酸辣甜泰式佳餚，一桌10人份，人均千元有找。

新光三越台北站前店「花開虎貴試手氣 虎哩塊肉美食抽抽樂」可抽勝博殿-里脊豬排套餐。（新光三越提供）

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此外，新光三越skm points會員點數新制上路，原有的1點翻倍成3點，單筆滿100元贈3點，銀卡會員再享1.5倍點數，10點可折抵1元消費。因應新制上路，祭出多品牌超強回饋，Kiehl’s價值2400元的冰河醣蛋白無油清爽凝凍125ml，扣10點搭上櫃上不限金額消費發票即可兌換；抗寒必備羽絨衣扣10點加價購，相當市價35折；1月1日至31日周周抽好禮，活動期間於APP扣10點可抽賓士、宏佳騰電動機車。