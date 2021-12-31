全網瘋狂敲碗的《惡作劇之吻》家族，時隔16年終於在《不專業廚房》合體，果然吸引大批劇迷一起重溫當年《惡吻》家人可愛又自然的相處。最後1集將在12／31今晚11點45分播出，準備和所有劇迷一起倒數跨年，鄭元暢也會同步在YouTube官方頻道聊天室跟大家一起同步看播出。
為了要重現《惡吻》家人圍著餐桌吃飯的經典畫面，鄭元暢特別選了菜脯蛋、乾煸四季豆、炸排骨、宮保雞丁、貢丸湯四菜一湯家常菜，沒想到已播出2集，卻連第1道就開始做的菜脯蛋都還沒完成，為了要趕上跟林依晨相約連線的時間，大家開始卯起來煮菜，但卻越來越失控。
沒想到這麼失控的廚房居然也在吵鬧中把菜做完，大家準時乖乖坐在餐桌上和林依晨連線，七嘴八舌地分別將自己煮完的成品分享給她看，從從馬上說，林依晨很幸運的避掉要吃這些菜，趙詠華說大家等等要帶林依晨去餐廳吃飯，沒想到小綜竟打算把菜打包帶給林依晨吃，從從立刻跳出來保護「女兒」說：「我們把菜帶去，我們吃餐廳的菜，然後這些菜給餐廳的人吃。」又讓一家人笑得東倒西歪。
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