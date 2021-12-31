日前風光開幕的南投縣第1座親子共融公園開幕，吸引許多民眾爭相朝聖，每到假日都吸引上千民眾遊玩，但最近有民眾反映園區內竟然沒有廁所，只能到旁邊約400公尺距離的農產運銷公司上公廁，引發民眾不滿；對此南投縣政府回應表示，將會採納民眾意見，進行改進。

名間鄉親子生態園區占地2.6公頃，結合景觀、生態、親子遊憩功能，縣府動支5888萬元打造，擁有愛心型大草坪、落羽松及台灣肖楠的環狀步道，園區也設置生態池、兒童遊樂器材、沙坑、噴水池及戲水步道等休閒設施，還有長15公尺的溜滑梯、拱形圓盤盪鞦韆、彈跳床、鳥巢式鞦韆以及大型攀爬設施，讓親子同樂。

但最近有民眾在反映，指出親子生態公園很大，但卻沒有廁所，只能到附近公廁上，若有幼童玩耍忍不住恐怕會直接尿在褲子，因此希望縣府能夠增設廁所，或是先增加流動廁所來應對，另外還有家長說，公園寵物也能進入，擔心會影響到裡面的幼童，所以希望能禁止寵物入園。

對此縣府農業處場陳瑞慶表示，親子公園剛開幕，就受到民眾的愛戴，為了公園好也提供很多建議，當時規劃時就有將農產運銷公廁放到計畫內，步行僅要3分鐘而已應該不遠，但未來會增設廁所只是指標，並請農產運銷公司提早開放廁所讓民眾使用，也建議民眾能提醒幼童遊玩前上廁所，避免玩得太開心忘記上廁所甚至憋尿。

陳瑞慶也說，親子公園是開放空間，若禁止寵物恐怕也會有民眾反對，因此希望帶寵物入內的民眾能夠照顧好，避免寵物隨地便溺，影響他人，而民眾的意見縣府也會逐一來檢討，希望能夠提供民眾一個完善安全友善的遊憩品質。