張庭和林瑞陽淡出螢光幕後，近年將事業重心移往大陸，投資微商做得風生水起，賺進上億身家，然而夫妻倆的「上海達爾威貿易有限公司」遭當局查處，26億台幣資金遭凍結，張庭的黑歷史也遭起底，過去她疑似介入林瑞陽的家庭，還被男方經紀人嗆是「蜘蛛精」。

資深媒體人粘嫦鈺在節目《新聞挖挖哇》透露，林瑞陽當年是台灣第一小生，還娶了漂亮清純的學生情人曾哲貞，卻爆出婚內出軌張庭，林瑞陽的經紀人夏玉順為了保護男方形象，跳出來指控張庭：「那個蜘蛛精（張庭）想要吃我們的唐僧肉（林瑞陽）」。

粘嫦鈺爆料張庭在記者會上哭到暈倒。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

張庭的玉女形象瞬間崩塌，她隔天立刻召開記者會，崩潰哭訴：「我不是蜘蛛精、我不是小三」，表示大家都欺負她，最後更是哭到昏厥被架離現場，短短5分鐘就結束記者會，林瑞陽事後也撂狠話：「張庭不是小三，如果有人說她是小三，我就會告到底」，仍還是無法平息風波。

張庭哭暈被架離現場，記者會只進行了5分鐘。(圖/翻攝自微博)

張庭當年信誓旦旦承諾不會嫁給林瑞陽，最後卻自打臉，夫妻倆結婚後，在台灣的風評一落千丈，林瑞陽才會息影轉往大陸經商，近年夫妻倆的事業越做越大，沒想到如今卻爆出公司疑似因與傳銷有關，被當局關切，引來許多大陸網友議論。