國民黨台北市議員羅智強今在臉書發文，稱讚雲林縣長張麗善於公投期間，傾力相助他進行地方宣講，即使聲音沙啞、顯露疲態仍全程參與，平時也以一己之力面對民進黨府院黨和立委的全面夾擊；聽聞日統客運客運將停駛的消息，也全力為地方交通請命，最終盼得繼續營運的好消息，「張麗善縣長的溫暖，是雲林人的幸福！」

羅智強說，有次公投宣講結束後，精力充沛的張麗善熱情地帶著他，到雲林最在地的熱炒店填飽肚子，張提到雲林交通正遇到一個大問題，就是陪伴雲林人25年的優質客運業者「日統客運」傳出要停駛，若真的無法續營，將會對雲林鄉親產生非常大的衝擊。

國民黨台北市議員羅智強大讚雲林縣長張麗善很溫暖。（摘自羅智強臉書）

羅智強表示，日統客運主要經營雲林及嘉義往返台北的路線，對於許多雲林或偏遠鄉鎮來說，日統客運就是唯一的選擇，當時張聽聞日統客運即將停駛消息，隔日就拜會日統客運董事長林義風，承諾全力協助向中央請命，這也是張上任後第二次做出此舉，後續也指派縣府工務處長配合公路總局提供協助。

羅智強認為，若習慣以都會區角度看事情，將無法體會雲林鄉親要的僅是「基本的交通人權」，無論是公路、台鐵或高鐵，其實都只是低標，無法再承受任何真空狀態，且日統在鄉親的心中具特殊意義，從張的擔憂中可看出，協助日統不光從理性出發，還有鄉親共同回憶的維繫。

「張麗善縣長的溫暖，是雲林人的幸福！」羅智強指出，前幾天日統客運確認將繼續營運，他雖然不是雲林人，但也因為那晚與張的一席話，讓他對這個消息特別高興，知道張的努力有成，也為雲林鄉親同感開心與欣慰。