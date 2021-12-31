2021年結束，金管會年終加速開罰，在12月最後一周連開10張單，使得金融業2021年罰鍰金額衝上史上新高，總計全年共有364件、金額達3億3434萬元，而金管會編列2021年罰鍰預算數為2億5135萬元，目標達成率133％。

金管會罰單新高原本在2020年創下，當年共開出347件、3億2613萬元的罰單，然而，銀行局在12月28日開出一張大單1400萬加上二張小單共2000萬元，保險局則在12月30日年終結束前新增兩大張罰單，對七家金融機構開鍘、罰單金額共達2040萬元，證期局也在12月28日及30日開出48萬、24萬元小額罰單，三局一起在年末出清，推升了2021年總罰鍰上衝3億3434萬元，超越了2020年。

針對2021年罰鍰金額創新高，金管會官員分析，若看總裁罰件數並沒有顯著提高，主要是銀行法、保險法等修法提高罰度、罰鍰；舉例來說，銀行法未修法前，裁罰上限是200萬至1000萬元，但2019年修法後大幅提高上限1000萬至5000萬元，並於2020年開始適用，等於擴大五倍之多。

另外，為整肅金融業理專A錢歪風，金管會近三年開罰不手軟，只要一有理專A錢爆發，銀行就會被重罰，包含台新銀行理專弊案挨罰3000萬元、中信銀理專弊案挨罰1400萬元等等，金管會針對理專弊案開出的罰單幾占總罰鍰數近15％，理專十誡也讓銀行紛紛加強內控防弊機制。

再細看2021年金管會所開出的3億3434萬元罰單中，以保險局出手最重，累計全年開罰1億3540萬元，其次為銀行局，累計開罰1億1289萬元，第三為證期局開罰8605萬元；三局合計開出364件罰單。

金管會說明，裁罰金額統計有二種，一種是以金管會轄下三大業務局（銀行局、保險局及證期局）為計算主體，而金管會每年編列罰鍰預算數，即以此為計算單位。

一種則是以「產業」被罰情況統計，這部份不限金融業，還包括上市櫃公司。像2020年著名的大案就是大同被抓到有違法中資假冒外資（新加坡商）身分持股達5.87％，因而該中資被罰新臺幣2500萬元、並停止股東權利及限期於6個月內出清持股。

金管會官員說明，若是以金管會三大局為計算主體，開罰對象除「金融三業」、「上市櫃公司」，還包括：「未上市櫃公司之公開公司」及「其它」（如會計師、財團法人）之違規裁罰。

金管會強調，開罰不是重點，金融業者行為的導正，才是監理的真正目的！祭重罰主要希望受罰業者能夠儘速落實改正相關缺失，重視及保護客戶權益、維持金融市場秩序；金融業吸納保管大眾資金，肩負更多的社會責任，更應重視建立並落實內部控制作業。