秉持提升社會的ESG願景，台積電(2330)以TSMC ESG AWARD鼓勵員工提出鏈結公司ESG五大方向的好點子、表彰組織的ESG績效，為社會帶來正向改變。今年總計報名提案數達1257件，相較去年成長60%，持續擴大共好影響力。

台積公司繼民國109年舉行第一屆TSMC ESG AWARD，民國110年進一步加入2個海外子公司共襄盛舉，並透過3D虛擬展覽空間、全公司性直播活動等數位創新途徑，降低疫情間群聚風險；第二屆ESG AWARD實現數位創新，且永續新動能提升60%。台積公司董事長暨ESG指導委員會主席劉德音表示，TSMC ESG AWARD的提案不只是點子，而是進一步透過具體行動，成為提升社會向上的力量。

台積公司持續延伸永續影響力範疇，第二屆TSMC ESG AWARD首度涵蓋2個海外子公司台積電（中國）、台積電（南京），民國110年首次以3D虛擬展覽空間展出初選入圍提案，由董事長暨ESG指導委員會主席劉德音博士、資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅共同透過直播活動，與同仁一起線上逛展與互動問答。

此外，為進一步厚植各組織ESG文化，民國110年正式推出歷年提案線上檢索系統，並邀請第一屆獲獎人透過系列影音分享挖掘ESG好點子的心法，以及新增「ESG創新推廣獎」。