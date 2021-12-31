屏東鹽埔漁港客貨運專區的動土儀式，由屏東縣長潘孟安親自主持。（謝佳潾攝）

屏東鹽埔漁港與東港漁港僅一橋之隔，但發展程度落差大，新園鄉民一直期待能效仿東港由港口帶動地方發展，而經近30年的期待後，終於迎來「鹽埔漁港客貨運專區」動土，縣府將漁港一劃為二，保留漁業永續也發展觀光、交通。

鹽埔漁港客貨運專區的動土儀式，由屏東縣長潘孟安親自主持，他說，漁港兼顧觀光休閒發展功能，從小琉球航線就能看得出來，東琉線的運輸量每到假日就多得驚人，因此近年來縣府又新增鹽琉線、鵬琉線，當中臨近東港漁港的鹽埔漁港，更是縣府積極建設的一塊。

他說，小琉球遊客人數逐年升高，如何減緩東港交通船擁擠問題、打造旅遊舒適空間是目前各旅遊圈發展的重要課題，而為有效結合停車需求及交通船轉運，經縣府全面盤點後，認建設鹽埔漁港、規畫完整的客貨運專區，可望解決面臨的問題。

為此，縣府將鹽埔漁港一劃為二做建設，北側保留漁業發展，南側則打造客貨運專區發展觀光、交通。潘孟安說，經6年努力後，終於成功爭取到中央經費，加上縣府自籌款，鹽埔漁港客貨運專區將斥資3億6817萬5000元打造，預計明年底完工。

他介紹道，鹽埔漁港客貨運專區基地面積3萬7000餘平方公尺，將興建地上3層建築物，1樓為候船室、便利商店及服務諮詢站，2樓則規畫為紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，3樓則為觀景平台，而候船室周邊還規畫海洋廣場、觀海區，以及可停8輛大客車、96輛小客車、211輛機車的停車場。

至於建築物造型，他說，像個帆船，風格則是由帆船、漁網、海浪等意象翻轉，成為三角形折板元素，並沿建物做雨遮及步道，創造撒漁網之感，可望成為在地打卡景點。