走過價量齊揚的2021年，房市可望迎接「虎虎生風」的2022年，短期之內還看不到大跌的可能，不過根據專業市調機構觀察，在最近一年以來，台北市每坪「百萬俱樂部」房價區，已經快爆滿，在12個行政區中，已有8區都每坪均價都站上百萬大關，連南港、大同區首度擠進榜內；僅萬華、北投、內湖、文山4區，還找得到二位數房價。

對一般雙薪家庭來說，要在台北市購屋置產，除了靠爸、靠媽，或中樂透、就職長榮有機會獲發百萬年終獎金，否則，要買到台北市預售屋，相當吃力；尤其2021年房價漲不停，愈來愈多的區域，慢慢都買不到每坪百萬以下的房子。

據住展雜誌調查，就2021年10月底已推出銷售的預售屋和新成屋新案，平均房價水準，台北市12個行政區當中，已有8個行政區，都躋身每坪「百萬俱樂部」，包括：松山區每坪平均160.1萬元、信義區151.9萬元、大安區148.7萬元、中正區123.9萬元、中山區122.1萬元、士林區104萬元、南港102.2萬元、大同區100.8萬元。

其中最特別的是，過去房價還停留在二位數的南港、大同2區，在眾多公共建設、民間投資開發案的激勵下，明顯脫胎換骨，2021年平均房價以跳空之姿，一舉衝破百萬關卡！首度擠進「百萬俱樂部」之列，甚至有部分指標案，高樓層坪價已直追大安區，為歷年來首先。

而門檻相對較親切、每坪二位數房價區，目前台北市還有4區，分別為：內湖每坪平均80.6萬元、北投75.7萬元、文山74.1萬元、萬華72.8萬元。

住展雜誌研發長何世昌表示，2021年台北市房價漲翻天，很多行政區都陸續出現每坪100萬元以上的預售屋、新成屋個案，但唯獨萬華，目前還從未出現進入「百萬俱樂部」的新案，甚至還有幾個個案，成交單價大概在5字頭，還是屬於很多雙薪家庭買得起的房價區；如果不介意小環境的抗性，或許不妨物色在興建中的捷運萬大線沿線，多逛逛有無適當的購屋機會，未來還是有增值空間。