「大墨鏡」提供凝視823炮戰英雄俞大維，傾聽大時代跫音的打卡新景點。（金門縣林務所提供）

「大墨鏡」高約2.6公尺，長與寬約7公尺。（金門縣林務所提供）

「大墨鏡」成為榕園有趣的打卡新景點。（金門縣林務所提供）

「大墨鏡」以823炮戰英雄俞大維為創作發想。（李金生攝）

經常戴著大墨鏡的俞大維，英挺形象深植人心。（李金生攝）

榕園園區的俞大維紀念館設置於1994年，內有內部物品包括衣服、書藉、舊照片及個人歷程與軍事功績介紹，最特殊的展品還有當年腦部受炮擊並殘留彈殼碎片的X光片。（李金生攝）

戴著大墨鏡巡視金門戰地的俞大維部長。（取材自俞大維紀念館）

金門榕園新增一座高約2.6公尺，長與寬約7公尺的裝置藝術「大墨鏡」，吸引遊客駐足打卡留念。（李金生攝）

金門榕園新增一座高約2.6公尺，長與寬約7公尺的裝置藝術「大墨鏡」，縣林務所以金大都市計畫與景觀學系學生陳亭亘的主題作品，運用台電金門區營業處提供的回收木料，打造一個透過歷史場域與創作發想連結，凝視823炮戰英雄俞大維，傾聽大時代跫音的打卡新景點。

鐘立偉所長說明，2021年林務所首度與金門大學都景系合作，在吳綱立系主任協助安排下，以森林公園、料羅媽祖公園及榕園做為設計場域，從中發掘不少具創意且彰顯金門景觀特色的作品。其中陳亭亘的主題作品「俞大維先生的本體」，以榕園園區內的俞大維先生紀念館和戴著大墨鏡，形象英挺的俞大維為發想，則是第一個呈現的實體作品。

陳同學也說明，「過去並不知道俞大維先生的故事，在勘查完場域、蒐集資料，才知道他對金門有這麼特殊的貢獻，開始設計時，腦海則反覆出現他戴的各款墨鏡，聯想到日本著名動畫「銀魂」的一句對白「眼鏡才是本體」，因此想到如果能設置一個以墨鏡為主體的裝置藝術，或許能讓更多人引發對俞大維先生的好奇與關注。

陳亭亘接到林務所通知設計獲選的電話很驚喜，他一直認為班上其他同學的設計更厲害之外，知道自己的設計有機會能被實作出來，更擔心自己對大型藝術創作的結構、材料處理經驗與能力不夠，對最終有機會參與整個完整的製作過程，覺得是課程之外一個更意外的收穫。

俞大維，生於清光緒22年，美國哈佛大學博士。823炮戰時擔任國防部長，曾任兵工署長、交通部長，對國防戰役提供許多當時年新穎且正確政治策略。823戰役期間多次在金門前線了解敵情，得以將傷害降於最低，成功防守奠定台海安全局勢。國軍緬懷俞大維先生一生奉獻國家、德業豐功，1994年設置紀念館於榕園旁，館內設計參考自俞先生台北寓所，內部物品包括衣服、書藉、舊照片及個人歷程與軍事功績介紹，最特殊的展品還有當年腦部受炮擊並殘留彈殼碎片的X光片。