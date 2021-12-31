第二屆兩岸青年創業孵化器高峰論壇12月28日在南京舉辦。來自兩岸青年創業孵化器聯盟成員、負責人、專家、代表企業通過雲論壇的方式，以「擁抱大變革，打造競爭力」為主題，探討兩岸青創企業、青創基地如何把握大陸「雙循環」和進入「十四五」帶來的新機遇，共建兩岸經濟融合體，共創兩岸發展新局面。

兩岸青年創業孵化器聯盟秘書長、南京伊諾光點創夢基地總經理錢振漢對聯盟2021年的工作進行了總結。他表示，在南京市台辦、南京市發改委的指導下，在寧台服務業合作促進中心的大力推動下，作為2020年舉辦的第一屆兩岸青年創業孵化器論壇的重要成果，兩岸青年創業孵化器聯盟經過一年的發展，不僅成員數量已由25家增加到30家，而且互動頻繁，為兩岸創業者打造了一個「沒有陌生人」的創業生態圈。

兩岸青年創業孵化器聯盟輪值主席、台灣青年聯合會執行長、廣州匯龍海峽兩岸青年創業基地創辦人陳鴻傑向成員發出「共享共建、互惠互利、共創共贏」的倡議。他呼籲：為搶抓供給側結構性改革的機遇，在內需市場的開拓中贏得優勢；搶抓數位經濟發展的機遇，在經濟結構的重塑中贏得先機；以及搶抓實行更高水平對外開放的機遇，推動兩岸產業鏈供應鏈有效整合，打造兩岸共同市場，兩岸青年創業孵化器聯盟成員應該攜手構築接地氣的「大橋」、打造供應鏈的「大橋」，以及建設心靈契合的大橋。

兩岸青年創業孵化器聯盟由南京發起，目前全大陸共有19個市的兩岸青年創業孵化器加入，未來還將在求精求質的原則下不斷拓展更多服務積極、有具體成果的兩岸青創孵化器成為聯盟成員。

作為兩岸青年創業孵化器聯盟的發起者之一，寧台服務業合作促進中心主任呂菽菲表示，持續舉辦兩岸青年創業孵化器論壇正是為了不斷為聯盟成員提供智力支持，為兩岸青年創業者、孵化器打造合作和交流的平台。並且兩岸青年創業孵化器聯盟已逐漸成為南京對台拓展合作交流的平台，推動兩岸青創企業提升市場競爭力，助力項目合作與落地。