2022年即將來到，藍委蔣萬安今特地在臉書分享全家福照片，也讓蔣今年出生的二兒子萌樣曝光，他並祝福大家在2021年的最後一天，別忘了給身旁的家人朋友一個大大的擁抱，表達心中的感謝。蔣萬安此文一出，破6000網友按讚，也祝福蔣萬安在新的一年，新年快樂。

蔣萬安分享全家福照片，並祝大家新年快樂。（圖片摘自蔣萬安臉書）

蔣萬安今（31日）在臉書分享全家福照片，並表示再過幾個小時2021年就要結束了，大家準備在哪裡迎接新年到來呢？晚上天氣要轉涼了，外出時要注意保暖。

過去一年，蔣萬安回憶，大家一起經歷了好多事情，自己也成功晉升「二寶爸」！過程中有歡笑也有淚水，謝謝正在看這篇貼文的大家，陪伴自己走過這特別難忘的一年！

蔣萬安說，在即將到來的2022年，大家有什麼新的目標和期待呢？他希望能早日擺脫疫情的陰霾，苦盡甘來，整裝再出發；在這一年的最後一天，蔣萬安稱，別忘了給身旁的家人朋友一個大大的擁抱，表達心中的感謝，祝大家新年快樂！