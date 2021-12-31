還有民眾準備整套的泡茶組，打算要一邊泡茶一邊聊天，希望能夠溫暖度過漫長的排隊夜晚。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

搶到頭香是來自台南的陳先生一家7口，29日就到場排隊，他說能夠搶到頭香相當高興，感覺整年都會好彩頭。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

而跨年夜預計低溫可能下探13度以下，有民眾拿出帳篷準備長期抗戰，對抗低溫。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

2022年南投竹山紫南宮恢復錢母發放，預計發送10萬枚虎年錢母，將在元旦上午9點開始發放，3天前就有民眾到場等待，排隊隊伍包括帳篷、睡袋、泡茶用具都搬了出來，而搶到頭香是來自台南的陳先生一家7口，29日就到場排隊，他說能夠搶到頭香相當高興，感覺整年都會好彩頭。

南投紫南宮預計從2022年1月1日元旦上午9點發放虎年錢母，31日就吸引超過2公里的排隊人潮，除了排隊的民眾人人都能拿到錢母銀幣外，前3000名信眾還可以領取一枚內含兌換券的金雞蛋，有機會獲得限量套幣組，獲最高3000元的現金紅包、或2錢戒指和項鍊等。

而跨年夜預計低溫可能下探13度以下，有民眾拿出帳篷準備長期抗戰，對抗低溫，還有民眾準備整套的泡茶組，打算要一邊泡茶一邊聊天，希望能夠溫暖度過漫長的排隊夜晚；有民眾表示，提早排隊就是希望能夠提早拿到，今年虎年錢母諧音有「福」的意思，因此希望討個平安吉祥。

紫南宮表示，今年疫情雖然逐漸穩定，但仍不敢大意，因此要求排隊民眾要拉大間距，如果沒有戴上口罩還會被取消資格，同時也取消提供餐點，就是希望信眾能夠安全的排隊拿到錢母，這兩天南投氣溫低，僅有12、13度，但仍不減民眾排隊熱潮，隊伍綿延超過2公里。