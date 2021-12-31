不少人購屋時會避開電塔、變電箱、加油站等嫌惡設施，一名女網友表示，她在臉書社團看到一篇想移除住家附近變電箱的貼文，結果底下有網友留言表示，「公車站牌都移不走了，變電箱可能更難」，這才知道公車站牌也是嫌惡設施，引起網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Mobile01》發文表示，她在臉書社團看到有網友詢問要怎麼移除住家附近的變電箱，下方有一則留言表示，「我家正前方一個公車站牌都移不走了，變電箱可能更難」，才知道公車站牌也是嫌惡設施。

該名女網友認為，家門前有公車站牌是好事，上下車很方便，也不用多走一段路，且不少人都喜歡選擇離捷運站、火車站、高鐵站近的房子，詢問大家認為公車站牌算不算是嫌惡設施。

不少過來人搖頭表示，「住過公車站樓上你就知道，公車起步那個拉轉的聲音，真的讓人很受不了」、「台灣的公車比超跑還吵，方向燈很大聲就算了，又喜歡按喇叭，我家樓下就是公車站牌，早上5點就可以聽到公車方向燈逼逼逼不停。」

也有網友持不同意見，「通勤的人應該會開心」、「大致上來說是很方便，等公車不用走太遠，還可以在家裡等公車」、「只要房價夠低，門前是公車總站也沒問題」、「家門前有公車站牌，臨停會很不方便，不過優點就是出門就可以搭公車，有好有壞」。