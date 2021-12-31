鼓勵品行優良但家境清寒的學生，翻轉自己的人生與家庭困境，新北市立清水高中教育基金會自2006年開始，與土城同濟會、新北市慈蓮慈善會共同設立愛心獎助學金，國小組每位2000元、國中組每位3000元、高中組每位3600元。今在清水高中舉辦農曆歲末愛心關懷獎助學金頒獎典禮，今年共有266名學生受惠。

清水高中教育基金會表示，愛心獎助學金希望能幫助品德優良、有志向學但家境困難的學生，嘉許其在艱困環境中堅毅不拔及努力不懈的精神，期望能鼓勵弱勢學生不畏艱困、奮發向上，翻轉自己的人生與家庭困境。

清水高中輔導主任郭主任表示，感謝各方善心人士的幫助，曾獲頒獎學金的曾姓同學是單親家庭，在媽媽罹癌後依然奮發向上，除了當年獲頒的獎助學金外，自己也為了家庭的經濟毅然決然踏入軍校，為國家貢獻一份心力；另名領到獎學金的黃同學，平時便勤奮向學，沒有補習靠自己努力考上了台大政治系以外，畢業後進入日商公司上班，實現了階級翻轉。

教育局長張明文今受邀出席對教育基金會及善心企業團體表達感謝之意，謝謝他們傾力支持學校辦學，並提供資源給有需要及弱勢的孩子們，也希望正向的力量能像是活水般，讓更多新北的學子受惠。