郡宏光電員工穿青蛙裝下水整理棲地。(劉秀芬攝)

郡宏光電董事長林勇任(左)、副董事長呂昕晨(右三)鼓勵員工參與水雉生態保育。(劉秀芬攝)

郡宏光電員工整理棲地後清洗青蛙裝。(劉秀芬攝)

元旦連假首日，台南市官田區在地的郡宏光電公司70多名員工犧牲假期，到水雉生態教育園區協助清除園區水池的雜草及水生植物，郡宏董事長林勇任說，鼓勵員工參與園區棲地的整理工作，明年開始只要員工到園區協助整理棲地，會給一日的全薪假期，與園區一起打造「雉愛永存、生生不息」的好環境。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，水雉園區占地15公頃，水域就占了8.3公頃，為了維護水雉良好的生態環境，每年需要花5000小時工時去整理棲地，但園區只有6個工作人員，還需要動員志工，雇請農工及申請易服勞役人員，以及學校生態社團或營隊不定期的協助。

郡宏副董事長呂昕晨表示，今年在一個機緣巧合下認識水雉生態教育園區，發現原來在身邊，一直有一群人在為這塊土地默默努力，讓從小在農村成長的她深受感動，後來透過珍古德協會的牽線，認識了水雉教育園區主任李文珍和菱角先生林丙火。

呂昕晨說，當深入了解園區與農友為水雉保育所做努力，郡宏光電身為在地企業，也希望能為水雉生態保育盡一分心力，因此提出合作計畫，明年起將定期提供園區人力支援，鼓勵同仁參與棲地整理工作，公司將給予參與的同仁一日全薪假期；此外，郡宏將會協助園區串連更多企業和社團組織，協助推廣水雉保育和生態教育。

林勇任與呂昕晨31日上午帶著70多名員工及眷屬，一起到水雉生態教育園區，穿著青蛙裝，進到水池清理雜草及影響環境的水生植物，上岸後更將所有的青蛙裝清洗整理乾淨，隨後享用菱農林丙火準備的友善耕作菱角大餐，在園區豐富的蟲鳴鳥叫聲中用餐。

農業局長李建裕、市議員吳通龍、官田區長陳仁偉及台南市野鳥學會理事長潘致遠、國際珍古德協會執行長郭雪貞等，也到場見證郡宏光電與水雉園區開啟合作的首場整理棲地活動。