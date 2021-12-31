新北市自2022年元旦起，針對漁船作業常使用的「刺網漁具」，流失通報措施將全面實施。（新北市漁業處提供）

新北市自2022年元旦起，針對漁船作業常使用的「刺網漁具」，流失通報措施將全面實施。（新北市漁業處提供）

新北市自2022年元旦起，針對漁船作業常使用的「刺網漁具」，流失通報措施將全面實施，漁業處呼籲，漁民除依規定標示刺網漁具外，一旦漁具流失時應依規定通報，若未通報遭拾獲者，可依違反《漁業法》開罰3萬至15萬元罰鍰。

漁業處表示，刺網漁具因作業操作簡易且成本較低、取得容易，是普遍的漁業作業方式，為維護漁民刺網漁具財產，避免漁具失竊或意外流失等損失，透過漁具標示讓民眾拾獲漁具後，可發還給原漁業人，同時可減少漁具在海中漂流，影響漁船航行安全及海洋生態環境。

新北市府於2018年9月14日公告，自2019年元旦起，在新北市海域作業或攜帶進出新北市漁港的刺網漁具，兩端浮具須標示漁船名稱、統一編號、漁具名稱及刺網層數，另每15公尺間隔內應至少有一顆浮子標示漁船統一編號。

行政院農業委員會也於2021年1月14日訂定「刺網漁業漁具標示措施」，其中有關網具標示措施已於2021年7月1日起生效實施，另有關網具流失通報措施將於2022年元旦起生效實施。

漁業處表示，漁民使用的刺網漁具除應依規定標示之外，一旦發生因受海況影響、網具纏絡、航安事故或其他原因致無法攜回刺網漁業漁具時，應規定通報，倘未通報遭拾獲，將依違反《漁業法》開罰3萬至15萬元罰鍰。

此外，為方便通報，漁民可選擇「海上通報」或「陸上通報」，進行海上通報時，漁船船長可利用「短波單邊帶無線電話（SSB）」或「無線電對講機（DSB）」向鄰近漁業通訊電台通報，協助填寫「刺網漁業漁具流失通報紀錄單」；陸上通報者，漁船船主或船長於漁船進港時，就近至安檢所、區漁會或縣市政府填寫通報紀錄單。

漁業處表示，依現行中央規定，2022年元旦起，刺網漁業漁具流失未通報遭拾獲，將處漁業人3萬元至15萬元罰鍰，再次籲請漁民朋友們在出海前檢視漁具狀況，標示文字如有脫落不清者，應依規定補齊，若有網具流失應依規定通報，以免受罰。