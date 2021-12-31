相愛容易相處難，感情需要靠磨合，才能走得更長遠，但有些生肖天生不適合，可能直到結婚以後，才會發現彼此個性完全相反。日本網站「愛カツ」近日以生肖進行分析，選出3種最容易離婚的夫妻組合，結婚前最好多加觀察。

第3名：屬羊女＆屬虎男

屬羊女個性溫和，無論在什麼年紀，她們都不喜歡爭吵，反觀屬虎男的情緒變化則很大，平時他們個性同樣很溫和，不過心情差時，就容易大呼小叫，相處初期，屬羊女可能會認為這是對方的魅力所在，不過隨著時間，她們也會難以忍受，最終選擇離婚。

第2名：屬雞女＆屬馬男

屬雞女多愁善感、心思細膩，甚至有些神經質，而屬馬男的個性則相反，他們粗獷豪放，做事不拘小節，結婚初期，他們很快就會發現彼此的差異，一開始會覺得很新鮮，但相處久了，就會發現彼此不適合，關係可能會越來越疏遠。

第1名：屬虎女＆屬猴男

屬猴男個性很善變，就算結了婚仍本性難移，常在妻子不知情下，偷偷參加派對，甚至與其他女性曖昧，但屬虎女性格很敏銳，她們馬上就會發現異狀，兩人也因此經常發生爭執，時間久了，自然也會失去耐性，最終成為離婚的導火線。